Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в рамках программы по развитию генетики в России создадут три генетических центра мирового уровня, на которые предполагается потратить 12,2 млрд рублей, сообщает РИА "Новости".
"Вчера мы провели президиум совета по федеральной научной программе по генетике. Там есть четыре направления у нас — биобезопасность, бионезависимость; генетические технологии в медицине и генетические технологии в сельском хозяйстве, генетические технологии в промышленной микробиологии", — рассказала Голикова.
"Кроме того, в рамках этой программы предполагается создание трех генетических центров мирового уровня, на которые предполагается потратить довольно приличные деньги — 12,2 млрд рублей, из которых практически 90% — это средства федерального бюджета", — рассказала она.
Голикова отметила, что нужно объединить все то, что сейчас наработано в этой сфере, "сосредоточив усилия не только на фундаментальном, но и последующем прикладном характере этих исследований".
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