После сообщения о минировании школы в центре Москвы детей в спешке вывели из здания и решили завести погреться в "Кофеманию", но группу не пустили на входе, сообщает телеканал "360".
Детям пришлось покинуть школу 5 февраля. Сообщение с угрозой взрыва получили в школе № 1234. Поскольку у начальных классов в этот момент был урок физкультуры, многие не успели переодеться и обуться в зимнюю обувь, сообщает телеканал со ссылкой на запись в Facebook.
"Многие первоклашки были выведены на улицу практически раздетыми, они переодевались после урока физкультуры. Учителя начали искать места, куда пойти на Новинском бульваре — быстро, технично, чтобы дети не простыли. Также сработал испуг — многие ученики заплакали, поняв, что это не учебная тревога", — рассказала автор сообщения.
Как отмечалось в сообщении, было два варианта поблизости: Пафосная "Кофемания" и пресловутая "Шоколадница".
По словам автора поста, первая кофейня закрыла двери перед полураздетыми детьми и преподавателями. Тогда группа направилась ко второй кофейне, где администрация "молниеносно нашла дополнительные места, а тем кто плакал, сделали чай".
Телеканал связался с администрацией "Шоколадницы", где подтвердили, что многие школьники пришли в кофейню без верхней одежды: "Да, это правда. Пришло к нам достаточно много, около 60 детей. Всех ребят разместили. Они отдыхали, если, конечно, так можно выразиться, потому что дети слегка нервничали из-за всей ситуации. Но все нормально переждали этот тревожный период".
Также телеканал связался с администратором "Кофемании", где произошел инцидент. По его словам, он впервые слышит об этой истории и пообещал уточнить информацию у персонала в зале.
Однако, как отмечается, при повторном разговоре администратор уже отказался каким-либо образом комментировать инцидент и посоветовал обратиться в пресс-службу.
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