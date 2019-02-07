Жительница Рубцовска, уличив мужа в измене, весьма своеобразно отомстила его тайной возлюбленной – испортила ей репутацию, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Как установлено следствием, в начале января текущего года горожанка нашла в телефоне супруга пикантное видео любовных утех с другой женщиной.
Она скопировала его, и разместила скриншот из записи в одной из городских групп в социальной сети. Его мстительница сопроводила фотографиями и персональными данными любовницы мужчины.
Следователи выявили в ее действиях незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни человека, составляющих его личную тайну.
В отношении рубцовчанки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Ей грозит до трех лет лишения свободы.
Комментарии
Дура! Теперь не себе не людям мужичка!
и где фото?
Да и правильно сделала!!! А если уж сидеть ,то лучше бы изюмом эту шма.ру
7.02.2019 09:02
Мила
про эту историю все забудут через неделю, а сидеть ей года два. И кто кому еще репутацию испортил?
7.02.2019 09:02
Мила
Да где же правильно то? Она сейчас присядет года на два, а муж дальше будет кувыркаться с этой дамой.
то лучше бы изюмом эту шма.ру
Кого из них??))
А мужик полный д....., мало того что снял, ещё и сохранил!!!
Я думаю ему обе бабёнки спасибо скажут.))
По русски не "прославить", а "ОСЛАВИТЬ". Распространить дурную молву, опозорить. Вот наше поколение 90х, егэ + университетское образование. Своего языка не знаем, зато "ГАВУ, ка чисто".
Мужик подлец, ну пошел налево, так снимать видео зачем????
Одну подвел под дурную славу, другую на условный срок...
Кто крайний к "прославленной", а кне "прославленной,на зоне без очереди...