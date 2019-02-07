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Рубцовчанка отомстила любовнице мужа, прославив ее на весь город

, ИА "Амител"
За нарушение неприкосновенности частной жизни женщине грозит колония
В отношении рубцовчанки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ / Фото: http://altai-krai.sledcom.ru

В отношении рубцовчанки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ / Фото: http://altai-krai.sledcom.ru

Жительница Рубцовска, уличив мужа в измене, весьма своеобразно отомстила его тайной возлюбленной – испортила ей репутацию, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, в начале января текущего года горожанка нашла в телефоне супруга пикантное видео любовных утех с другой женщиной.

Она скопировала его, и разместила скриншот из записи в одной из городских групп в социальной сети. Его мстительница сопроводила фотографиями и персональными данными любовницы мужчины.

Следователи выявили в ее действиях незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни человека, составляющих его личную тайну.

В отношении рубцовчанки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

7.02.2019 08:56
- гость -

Дура! Теперь не себе не людям мужичка!

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7.02.2019 09:02
- гость -

и где фото?

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7.02.2019 09:02
Мила

Да и правильно сделала!!! А если уж сидеть ,то лучше бы изюмом эту шма.ру

0  0
7.02.2019 09:06
- гость -


7.02.2019 09:02
Мила
про эту историю все забудут через неделю, а сидеть ей года два. И кто кому еще репутацию испортил?

0  0
7.02.2019 09:08
- гость -

7.02.2019 09:02
Мила


Да где же правильно то? Она сейчас присядет года на два, а муж дальше будет кувыркаться с этой дамой.

0  0
7.02.2019 09:09
- гость -

то лучше бы изюмом эту шма.ру
Кого из них??))
А мужик полный д....., мало того что снял, ещё и сохранил!!!
Я думаю ему обе бабёнки спасибо скажут.))

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7.02.2019 09:18
гость

По русски не "прославить", а "ОСЛАВИТЬ". Распространить дурную молву, опозорить. Вот наше поколение 90х, егэ + университетское образование. Своего языка не знаем, зато "ГАВУ, ка чисто".

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7.02.2019 09:18
- гость -

Мужик подлец, ну пошел налево, так снимать видео зачем????
Одну подвел под дурную славу, другую на условный срок...

0  0
7.02.2019 09:22
- гость -

Кто крайний к "прославленной", а кне "прославленной,на зоне без очереди...

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