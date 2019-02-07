Житель Горно-Алтайска подверг жестокому истязанию 27-летнюю сожительницу за плохо поглаженную рубашку, сообщает МВД по Республике Алтай.
Как установлено правоохранителями, 42-летний гражданский супруг в гневе схватил утюг и прижег им руки возлюбленной.
На этом мучения девушки не закончились. Разгоряченный кавалер вспомнил, что его суженная несколько дней не появлялась дома и решил наказать и за это.
Он взял шуруповерт, включил его и нанес потерпевшей несколько ран на теле. Только после этого он успокоился и лег спать.
Горожанка побоялась обратиться в полицию, но заметившая раны свекровь настояла на том, чтобы поступок мужчины не остался без внимания правоохранительных органов.
В отношении ранее судимого жителя республиканской столицы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии
мдя бабы дуры
а яндекс дерект выдает шуруповерт
Ну если даже его мать настояла,..
Так всё-таки за рубашку или за загул? Похоже, рубашка стала каплей, переполнившей чашу...