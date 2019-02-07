Директора предприятия в Поспелихинском районе признали виновным нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
2 мая 2017 года с крыши торгового павильона упал рабочий и получил тяжелую травму головы. Медики боролись за его жизнь, но тщетно — вскоре мужчина скончался.
Как установлено судом и следствием, именно руководитель ООО отдал приказ разнорабочим устранить течь кровли, на которую жаловались арендаторы.
При этом он знал, что у подчиненных не было соответствующей квалификации для проведения работ на высоте.
Кроме того, директор не проверил надежность фиксации приставной лестницы и не обеспечил работников средствами защиты от падения с крыши.
Судья счел доводы следователей достаточными для вынесения приговора. За преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 143 УК РФ мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.
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