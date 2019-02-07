Уже 11 февраля суд рассмотрит уголовное дело в отношении ученика 11-го класса гимназии, которого обвиняют в исправлении оценок в электронном журнале для себя и своих одноклассников, сообщает РИА Новости.
Наказание по ст. 172 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), под которую и попал горе-хакер, предусматривает до двух лет лишения свободы.
Однако новосибирские омбудсмены уверены, что это слишком суровое наказание для юноши. В то же время они уточняют, что никак не могут повлиять на резонансное судебное разбирательство.
"Я не считаю это таким нарушением, которое может повлечь такое наказание. Кто только из нас в детстве не исправлял оценки в дневниках, только это были не электронные дневники, — уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева. — Я в свое время обращалась к прокурору области и на какое-то время это все было приостановлено. Но сейчас мы не можем вмешиваться в судебную деятельность".
Аналогичной позиции придерживается и уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. Она уверена, что не следует выносить не соизмеримые проступку приговоры, которые могут сломть жизнь подросткам.
Напомним, инцидент Случился в одной из городских гимназий весной 2016 года. Школьник при помощи специальной компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного дневника. Этими данными он поделился со своим 16-летним одноклассником. Последний в новом учебном году решил попробовать исправить оценки в журнале. После успешной пробы он в течение месяца исправлял плохие отметки на хорошие себе, а также просившим об этом одноклассникам.
Преподаватели гимназии заметили изменения в электронном журнале в ноябре, о чем сразу сообщили в полицию. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Ох и преступление.
Да, давайте детей сажать за малейшие провинности, а депутатов прощать за ложные декларации. Ведь это не одно и тоже, это разные нарушения. Ппц.
Юристы, расскажите плиз в чем разница этих правонарушений, у школьника и депутатов, видимо уровня школьника....
Где равенство перед законом???