Смартфон – наше все
В 2018 году смартфон окончательно подтвердил, что является основным средством для выхода в Интернет у сибирских пользователей "МегаФона". В декабре прошлого года на "умные" трубки пришлось 80,5% всего мобильного трафика оператора, хотя еще 1,5 года назад это значение не превышало 50%.
4G как стандарт потребления
При этом жители сибирских регионов активно меняют свои смартфоны на более новые. Так, за 2018 год количество устройств с поддержкой сетей 4G выросло на 55%, в то время как число 3G-смартфонов, наоборот, сократилось на 33%. Более 70% от общего числа смартфонов в руках сибирских абонентов поддерживают технологию 4G/LTE.
4G-смартфоны преодолели порог в 10 ГБ
Среднемесячное потребление мобильного трафика у пользователей смартфонов за год выросло на 72%, а владельцы 4G-трубок побили исторический рекорд и преодолели психологически важную отметку – в декабре среднее потребление трафика на одного пользователя смартфона превысило 10 ГБ в месяц.
Котики, видео, Instagram…
Основными видами трафика сибирских пользователей смартфонов являются социальные сети (36%) и просмотр онлайн-видео (32%). На просмотр веб-страниц приходится 18% трафика, а мессенджеры в общем объеме занимают только 2%.
Самым популярным сервисом для мгновенного обмена сообщений у сибиряков остается WhatsApp (89% от всего трафика), а самыми популярными социальными сетями – ВКонтакте и Instagram (57% и 27%, соответственно).
Наибольшей популярностью у сибирских абонентов в 2018 году пользовался Apple iPhone 5S.
Справка
ПАО "МегаФон" — один из ведущих российских операторов связи.
"МегаФон" работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. "МегаФон" – признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных, первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE-Advanced (4G).
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