Жительница Барнаула обратилась в полицию, сообщив о том, что стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Началось все с прохождения психологического теста в интернете. Ссылку на него ей отправили в популярном мессенджере.
Когда 51-летняя женщина ответила на все вопросы, ее уведомили, что она выиграла крупную сумму денег.
Правда, нужно сначала оплатить получение приза. Гражданку такое требование ничуть не смутило, и она перевела на указанный счет 6,5 тысячи рублей.
Так и не дождавшись призовой суммы, жительница краевой столицы поняла, что ее обманули.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские устанавливают личности злоумышленников.
Комментарии
этому разводу уже года 3 как
Без лоха и жизнь плоха