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В Горном Алтае собрали 7,181 млрд рублей налогов

, ИА "Амител"
Поступления от налогоплательщиков в 2018 году увеличились на 11%
Налогоплательщики выплатили на 694 млн рублей больше, чем годом ранее / Фото: pixabay.com

Налогоплательщики выплатили на 694 млн рублей больше, чем годом ранее / Фото: pixabay.com

За 2018 год в казну отошло 7181 млн рублей налоговых поступлений из Республики Алтай, сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на региональное управление ФНС России.

Примечательно, что налогоплательщики выплатили на 694 млн рублей больше, чем годом ранее. Прирост составил 11%.

При этом часть собранных средств поступила в бюджет республики – 2,904 млрд рублей.

Еще 2,173 млрд рублей пополнили федеральную казну. Муниципалитетам отошли 2,104 млрд рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

7.02.2019 11:01
- гость -

Завышена инвентаризационная стоимость квартир и от этого завышенные в 12 раз налоги на квартиры.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Самые низкие налоги:

Ставропольский край - 6 руб./м2
Калининградская область - 8 руб./м2
Брянская область - 11 руб./м2
Архангельская область - 12 руб./м2
Рязанская область - 13 руб./м2

Самые высокие налоги:

Приморский край - 429 руб./м2
Томская область - 194 руб./м2
Ростовская область - 175 руб./м2
Иркутская область - 115 руб./м2
Алтайский край - 98 руб./м2

Источник: опрос ОТР

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