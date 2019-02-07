Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков и руководитель итальянского предприятия COGI* Марио Гуидотти.
Новая договоренность стала продолжением сотрудничества АлтГТУ с научно-исследовательским фондом Бруно Кесслера и университетом Тренто (Италия) в реализации совместных проектов в сфере информационных технологий и строительства.
Речь идет об еще одном совместном строительном научно-исследовательском проекте isolMAX**. Этот проект предполагает возведение энергоэффективного дома с использованием "сухих" технологий в особо холодных климатических условиях.
Для достижения этой цели компания COGI в Сибири построит дом, который будет использоваться в качестве аналитической лаборатории. COGI – металлообрабатывающее предприятие, специализирующееся на производстве холодногнутых стальных профилей, применяемых в "сухом" строительстве для возведения металлических каркасов. Компания разработала и систематизировала конструктивную систему и произвела холодногнутые легкие стальные каркасные профили для создания высокоэффективных конструкций, соответствующих европейским стандартам. Здание будет оснащено всеми архитектурными и функциональными элементами и оборудовано рядом датчиков для сбора и передачи необходимых данных.
Все данные будут поступать в Университет Тренто. АлтГТУ также будет постоянно иметь доступ к результатам исследования, и участвовать в подготовке и распространении соответствующих научных публикаций. Завершить проект планируют в январе 2020 г.
*Коджи – прим. ред.
**ИсолМакс – прим. ред.