В Алтайском государственном техническом университете прошла встреча студенческой молодежи с Владимиром Анатольевичем Шамановым, Героем РФ, генералом-полковником, председателем комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Владимир Анатольевич побывал в военном учебном центре АлтГТУ, пообщался с курсантами.
Напомним, с февраля 2019 года военная кафедра АлтГТУ преобразована в статус военного учебного центра. Структура успешно прошла проверку Минобороны РФ.
Около 1000 студентов технического университета обучаются в военном учебном центре по программам подготовки офицеров запаса, сержантов и рядовых запаса. Наряду с гражданской профессией они получают военную специальность с присвоением воинского звания лейтенант, сержант или рядовой с зачислением в запас без призыва на срочную службу в армию. АлтГТУ – единственный университет в Алтайском крае, который дает студентам такую возможность.
"Новый статус кафедры позволит улучшить материально-техническую базу, Так, в прошлом году мы получили новую технику, в частности, БМП-3. Кроме того, центр сможет вводить новые специальности, востребованные Минобороны РФ, – рассказал ректор Андрей Марков. – Мы планируем, что в скором будущем в военный учебный центр смогут поступить студенты других вузов края, но только технических специальностей".
Владимир Шаманов передал грамоту военному учебному центру за высокую активность в общественной работе, большой вклад в решение вопросов героико-патриотического воспитания молодого поколения граждан РФ на примерах мужества, доблести и отваги предков, в решении вопросов по сохранению и популяризации памяти о ветеранах Великой Отечественной войны.
Далее общение с молодежью продолжилось в актовом зале АлтГТУ. У Владимира Анатольевича множество наград. В их числе – Орден Святого Георгия IV степени, Орден Александра Невского , Орден Мужества, Орден "За военные заслуги" и многие другие. Гость рассказал студентам о своем профессиональном пути, поделился опытом работы в государственных структурах. Студенты смогли задать интересующие вопросы.
Добавим, встреча прошла в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных", организуемого управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.