Житель Бийского района через суд добился выплаты ему 44 тысяч рублей за то, что его покусала среднеазиатская овчарка.
Как сообщили в краевой прокуратуре, иск был подан к владелице собаки. Инцидент произошел в апреле прошлого года в поселке Заря Бийского района.
"Принадлежащая ответчику собака породы "среднеазиатская овчарка", совершила нападение на истца, в результате чего ему причинены рвано-укушенные раны правого бедра, потребовалась медицинская помощь, стационарное и амбулаторное лечение в течение месяца. В результате нападения собаки повреждены вещи истца (куртка и штаны)", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
В итоге владелица собаки была привлечена к административной ответственности и ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.
Суд первой инстанции постановил взыскать с женщины компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, а также утраченный заработок и материальный ущерб в размере 14 тысяч рублей.
Ответчица не согласилась с назначенной судом суммой компенсацией, но в краевом суде жалобу женщины оставили без удовлетворения.
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