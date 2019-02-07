Житель Бийского района через суд добился выплаты ему 44 тысяч рублей за то, что его покусала среднеазиатская овчарка.
Как сообщили в краевой прокуратуре, иск был подан к владелице собаки. Инцидент произошел в апреле прошлого года в поселке Заря Бийского района.
"Принадлежащая ответчику собака породы среднеазиатская овчарка, совершила нападение на истца, в результате чего ему причинены рвано-укушенные раны правого бедра, потребовалась медицинская помощь, стационарное и амбулаторное лечение в течение месяца. В результате нападения собаки повреждены вещи истца (куртка и брюки)", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
В итоге владелица собаки была привлечена к административной ответственности и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.
Суд первой инстанции постановил взыскать с женщины компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, а также утраченный заработок и материальный ущерб в размере 14 тысяч рублей.
Ответчица не согласилась с назначенной судом суммой компенсации, но в краевом суде жалобу женщины оставили без удовлетворения.
Комментарии
Владельцы собак обязаны убирать за своими питомцами. Зачем принимать законы, если никто не следит за их исполнением?
а вот когда не так дано женщине полицай лицо сломал так там только 5 тыщ
им сказали "фас" и они стали гадить)