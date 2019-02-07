Школьники Алтайского края вошли в число победителей и призеров Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Дмитрия Менделеева, сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования и науки.
Конкурс проходил с 1 по 3 февраля на базе Российского химико-технологического университета в Москве. Всего на конкурс в этом году поступило более 900 работ, выступили 600 ребят. В финал вышли дети из 54 регионов Российской Федерации. Алтайский край представляла делегация в составе 10 человек. Все они – участники краевой программы для одаренных школьников и молодежи "Будущее Алтая" краевого центра информационно-технической работы.
Алтайские школьники принимали участие в восьми номинациях: "Исследования по естественно-математическому направлению", "Литературная", "История, искусство и культура", "Социальная", "Гуманитарная", "Эколого-географическая", "Биологическая" и "Исследования и исследовательские проекты в сфере промышленности и технологий производства".
По итогам конкурса ученица 11 класса Ребрихинской школы Наталья Хохрякова получила Кубок Всероссийского конкурса имени Д.И. Менделеева и золотую медаль "Юный исследователь", заняв первое место.
За второе место Кубком Всероссийского конкурса имени Д.И. Менделеева, серебряной медалью и дипломом отмечены ученица 9 класса Кытмановской школы №1 Юлия Игнатьева, ученица 9 класса лицея "Бригантина" г. Заринска Анастасия Фатуева и ученик 10 класса Алтайского краевого педагогического лицея Егор Степнов.
Грамоты финалистов и медали "Юный исследователь" вручили Александре Шелест из Родинской школы №1, Александре Шевченко из школы №10 г. Славгорода, Дарье Гардт из Кулундинской школы №1, Никите Бражникову из Шелаболихинской школы №1, Константину Биковцу из Алтайского краевого педагогического лицея и Артему Дорожинскому из лицея "Эрудит" г. Рубцовска.
Педагогов и научных руководителей отметили благодарностями за всестороннюю поддержку талантливых школьников и организацию исследовательской деятельности учащихся.
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