В пресс-службе городской администрации подтвердили информацию, что ученикам гимназии №33 в Ульяновске раздали вафли с червями, сообщает "Российская газета".
По словам чиновников, в образовательных учреждениях отлажена пятиступенчатая система контроля качества питания школьников, но в этом случае она дала сбой.
Некачественные продукты уже изъяты из школьной столовой. Каким образом ее допустили к распространению, будут разбираться сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.
Директор предприятия, оказывающего услуги по организации питания в гимназии, объяснил произошедшее ошибкой заведующей производством при приемке продукции.
"Одна из упаковок была ненадлежащего качества, но это не было выявлено заведующей производством, – пояснил руководитель ООО "Альтернатива". – Более того, минуя бракеражную комиссию, эта упаковка вафель была роздана детям".
По его словам, провинившаяся сотрудница уже уволена. Предприниматель намерен посетить гимназию и принести извинения учащимся за случившееся.
"Я выйду в школу, чтобы извиниться в первую очередь перед детьми, которым были поставлены продукты ненадлежащего качества, – заявил Андрей Толмачев. – Этот случай для нас из ряда вон выходящий".
Комментарии
Пятиступенчатая система контроля! Пяти!!! Т.е. управленцы там из фанеры вырезаны и эмалью покрашены????
черви это же белок! чего волноваться?
Хорошая реакция со стороны директора предприятия питания. Адекватный человек
Скорее всего, там пятиступенчатая система посредников и откатов...