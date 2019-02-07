Фото: Devon Hains Photography
В Америке уже с больше недели стоят аномальные морозы. У жителей северных штатов замерзают дома, машины и даже железнодорожные пути.
Однако в округе Маркетт штата Мичиган есть легенды серфинга, для которых и минус 30 не повод не встать на доску. Это Даниэль Шеттер и Аллен Финау, их приключение в холодных водах запечатлел фотограф Девон Хейнс.
Комментарии
сибиряк однака
это не серферы. это идиоты))
А как дела с прорывами в Северной Америке?
Это ещё круче, чем зимняя рыбалка)))))