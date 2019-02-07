Коммунальная авария, произошедшая утром 7 февраля на улице Эмилии Алексеевой, будет ликвидирована до конца дня, сообщили порталу Amic.ru в водоканале.
В пресс-службе предприятия уточнили, что сообщение о повреждении на сетях поступило около 07:30. Спустя час был прекращен выход воды на поверхность. В данный момент на месте повреждения работают бригады специалистов водоканала.
В связи с выходом воды на проезжую часть движение транспортных средств перекрыто в границах от улицы 5-я Западная до улицы 80-й Гвардейской Дивизии. Сейчас здесь также работают дорожники, которые устраняют наледь.
В результате аварии без холодной воды остались три многоквартирных дома и детский дом-интернат.
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