Коммунальная авария, произошедшая утром 7 февраля на улице Эмилии Алексеевой, будет ликвидирована до конца дня, сообщили порталу Amic.ru в водоканале.
В пресс-службе предприятия уточнили, что сообщение о повреждении на сетях поступило около 07:30. Спустя час был прекращен выход воды на поверхность. В данный момент на месте повреждения работают бригады специалистов водоканала.
В связи с выходом воды на проезжую часть движение транспортных средств перекрыто в границах от улицы 5-я Западная до улицы 80-й Гвардейской Дивизии. Сейчас здесь также работают дорожники, которые устраняют наледь.
В результате аварии без холодной воды остались три многоквартирных дома и детский дом-интернат.
Комментарии
Хм... Слов нет. Людей, устраняющих эти ЧП жалко...
Интересно, какимми "прессами" они всё лето прессуют, что зимой, чуть мороз и всё рвётся.....
7.02.2019 11:36
- гость -
Интересно, какимми "прессами" они всё лето прессуют, что зимой, чуть мороз и всё рвётся.....
имба, ты реально считаешь что водоканал что то прессует?
ты реально считаешь
считает госкомстат и прокурор...А я спрашиваю!
По-моему букмекерским конторам пора ставки принимать - где и когда рванет в следующий раз... Судя по количеству аварий, деньги, заложенные в тарифы на обновление сетей, годами идут по каким надо карманам.