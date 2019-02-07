Региональный оператор по вывозу мусора в Горно-Алтайске получил очередное представление из-за несвоевременной транспортировки отходов на полигоны, сообщает Служба Новостей "FM-Продакшн".
Отметим, что в октябре прошлого года ООО "Коммунальщик" уже подвергался прокурорской проверке из-за массового переполнения мусорных контейнеров в республиканской столице.
Однако ситуация не изменилась. Так, в отношении регоператора вновь внесли представление из-за несвоевременного вывоза мусора.
По словам помощника прокурора города Алана Охрина, на сей раз проверка выявила нарушения порядка соблюдения федерального закона об отходах.
Регоператору внесено представление. "Нарушение были выражены в несоблюдении графиков вывоза мусора на полигоны", – добавил представитель правоохранительного ведомства.
Отметим и то, что контроль за работой регионального оператора по вывозу мусора осуществляет администрация города.
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