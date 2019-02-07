Главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрий Воронин рассказал в интервью "Российской газете" о готовящихся изменениях в пенсионную систему.
По его словам, подготовлены законопроекты о новом виде пенсии, которая будет дополнять обязательную страховую. Одно из изменений в том, что накопительная пенсия будет формироваться из отчислений самого работника. Страховую же часть оставят за работодателем.
"До сих пор весь тариф целиком – и на страховую пенсию, и до 2014 года на накопительную – вносил работодатель. Работник не платит ни в Пенсионный фонд, ни в другие социальные фонды ни копейки, – объяснил Воронин. – В новой системе накопительный пенсионный взнос должен будет платить сам работник, из своего личного заработка".
При этом выплаты будут добровольными. Любой человек будет вправе отказаться от накопительной части пенсии и довольствоваться страховой, за которую отвечает работодатель.
"Молчунам" же – тем, кто никак не даст знать о своем желании или нежелании формировать страховую часть – могут подключить опцию автоматически. При условии, что у них достаточно высокая зарплата.
"Что касается высокооплачиваемых работников, им формирование собственных пенсионных накоплений должно быть интересно, – прокомментировал эксперт. – Для них порядок включения в систему будет, по сути, автоматическим ("сервисным")".
Но у них еще будет полтора года, чтобы изменить решение добровольных взносов в пенсионный фонд.
Комментарии
да-да копим, сами, без помощников
Одно из изменений в том, что накопительная пенсия будет формироваться из отчислений самого работника. Страховую же часть оставят за работодателем.
"До сих пор весь тариф целиком — и на страховую пенсию, и до 2014 года на накопительную — вносил работодатель. Работник не платит ни в Пенсионный фонд, ни в другие социальные фонды ни копейки, — объяснил Воронин. — В новой системе накопительный пенсионный взнос должен будет платить сам работник, из своего личного заработка".
Бараны околовластные!!! Вы мне верните деньги, которые 30 лет "за меня" уплачивались работодателями. Я сам найду им вложение намного более выгодное чем ваши жалкие потуги сделать это за меня.
Даёшь по реформе на каждого нынешнего и будущего пенсионера......
Реформы... реформы..., в мутной воде, ну вы поняли!!!
накопительная пенсия будет формироваться из отчислений самого работника.
зачем тогда отдавать ее пенсионному фонду и банкам?
очередная попытка налюбилова от "родного" государства
только чую, это кончится тем, что страховая новая будет равна страховой+накопительной старой)))
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где...
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс...
Полейте хорошенечко, советуем мы вам,
И вырастут ветвистые деревья в темноте,
Но вместо листьев денежки засеребрятся там,
Но вместо листьев денежки зазолотятся где?..
Зазолотятся где?
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс...
(с)
Кручу-верчу-запутать хочу)))) а в итоге большинство получат минималку, если конечно доживут(((( на кладбище посмотрите годы жизни!!!!
Как удобно... А перед этим надо широким жестом все выплаченное работодателем обнулить в свой карман. Даешь пенсионную реформу каждые полгода!