Главное суперлуние 2019 года можно будет наблюдать 19 февраля

Главное суперлуние 2019 года произойдет 19 февраля. Земляне будут наблюдать довольно редкое астрономическое явление, когда полная Луна совпадает с перигеем – моментом наибольшего сближения Земли и ее естественного спутника.
Наталья Ненахова, старший научный сотрудник Барнаульского планетария, рассказала Amic.ru, что в этот день Луна будет казаться на 13-15% ярче и на 15% больше.
"Луна вращается вокруг Земли по эллиптической траектории. В один промежуток времени она сближается с нашей планетой, в другой – отдаляется. Эти характеристики называются перигей и апогей. Максимальное сближение спутника в полнолуние, которое мы можем наблюдать в вечернее время, произойдет 19 февраля. Луна будет находиться в 354 тыс. км от Земли. В марте 2019 года тоже будет суперлуние, но удаление Луны от Земли будет больше (365 тысяч км). В апогей Луна удаляется на 380 тысяч км. Суперлуния случаются при полнолунии и новолунии в разное время года. В 2015 году земляне наблюдали его в сентябре, октябре и ноябре".
По словам эксперта, 19 февраля 2019 года огромная Луна взойдет в 19:00 часов в восточной части горизонта, к 23:00 часам она примет юго-восточное положение, а к 6:00 часам 20 февраля зайдет за горизонт на западе. Наблюдать ее можно без телескопа и других приспособлений.
В планетарии отмечают, что второй зимний месяц – лучшее время наблюдения за Венерой. Планета располагается на площадке созвездия Стрельца, в предрассветные часы на восточном горизонте ее сопровождает Юпитер. 18 февраля на утреннем небе в юго-восточной части горизонта можно будет увидеть сближение Венеры и Сатурна.
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