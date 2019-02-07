Повреждение теплосети диаметром 325 мм в микрорайоне Зеленый Клин Бийска случилось ночью 7 февраля, сообщает "Алтайская правда".
Для устранения порыва отключили теплоснабжение 19 многоквартирных домов. Они расположены на улицах Советская, Стахановская и Машиностроителей.
Кроме того, без отопления остались школа, детский сад и несколько административных зданий.
Специалисты энергетиков произвели замену метрового участка. Однако в 9:30 во время заполнения тепосети произошел еще один порыв. Сейчас аварийные бригады работают над его устранением.
В СГК уточнили, что специалисты компании и персонал управляющих организаций контролируют изменение температуры в домах. Для этого применяется спецтехника с насосами и генераторами.
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