Специалисты Шведского института оборонных исследований пришли к выводу, что Россия ведет подготовку к масштабной войне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование FOI.
Такое заключение эксперты сделали, анализируя сведения об учениях российских военных.
По их оценке, если раньше акцент делался на урегулирование локальных конфликтов, то теперь ведется подготовка к военным действиям на большой территории.
"Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО", – заключают исследователи из Швеции.
В качестве примера они приводят учения "Запад – 2017" и "Восток – 2018". В них приняли участие от 5,5 тысячи до 300 тысяч военнослужащих.
При этом иностранные эксперты высоко оценивают боеготовность российской армии, способной в кратчайшие сроки мобилизоваться и приступить к военным действиям.
Комментарии
Войны не будет! Царь цепляется за власть и за сладкую жизнь - еще не насытился! Элита т.н. и ее детки к армии и флоту равнодушны, это не сыны Сталина, Хрущева которые были военными летчиками...
Вот что я думаю : дружкам пыни нормальные страны где можно жить хорошо закрыты санкциями, а хорошо жить хочется, поэтому остаётся только Россия, но тут народ сильно ими недоволен становится и чем дальше тем сильнее, а деваться некуда. И чтобы этот народ не пришел к ним для разборок надо его чем-то конкретно занять, кисель-соловьёв тв уже не катит и уже не канают всякие разборки у малахова и прочие расследования типа про дятлова и т.д. самое оно тут это походу война. Все будут сильно заняты своими нахлынувшими огромными проблемами и уже никому не будет дела за жирующих пыниных дружков наслаждающихся житухой на всю катушку. Но кто в своём уме нападёт на нас. Значит походу это надо подстроить-спровоцировать как-то, а потом ответку замутить - и понеслась. Вот не удивлюсь, если под видом войск там с их территории на нас какбы нападут нашиже специальные отряды выглядещие как они, или прям ихние но щедро проплаченные.
Если только к гражданской, то вполне возможно.
Вы что, больные ?
Местный вместе со шведами в компьютерную войну переиграл .И ещё - когда кажется креститься нужно или " чур меня " говорить .
"Значит походу это надо подстроить-спровоцировать как-то, а потом ответку замутить - и понеслась."
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Так было уже в 2008 в Грузии.