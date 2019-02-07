Крепкие морозы, которые накрыли Алтайский край в конце января, – настоящее испытание не только для людей, но и для животных. Многие барнаульцы спрашивают, как переносят морозы обитатели барнаульского зоопарка. Ведь среди них много животных, малоприспособленных для нашего сурового климата. Зоолог зоопарка Ксения Панчук рассказала Amic.ru о том, как меняется жизнь питомцев во время морозов.
Теплая подстилка
Сено заготавливают не только для корма, но и для тепла. Фото: барнаульский зоопарк
В октябре-ноябре, когда устанавливается сырая и прохладная погода, в зоопарке меняется привычный уклад жизни. "Мы заготавливаем сено, утепляем домики. Сено хорошо впитывает лишнюю влагу и сохраняет тепло, но его нужно постоянно ворошить и добавлять новую порцию. К концу зимы толщина подстилки у тигра может превышать 20 см. Представляете, какой это объем сена? Благодаря утеплению температура в домике на несколько градусов выше", – рассказывает Ксения Панчук.
По ее словам, животным очень нравится этот процесс. Они заинтересованы, когда к ним в домик попадает что-нибудь новое. Животные ворошат и утрамбовывают сено, помогая сотрудникам зоопарка.
Усиленное питание
С началом зимы меняется и питание питомцев. Увеличиваются порции: взрослый тигр, например, зимой получает на 3 кг в день больше мяса, чем летом (10 кг). "В морозы мы кормим животных два раза в день, даем только теплое мясо, чтобы хищники могли сразу его съесть. Это главное изменение в рационе. Многие питомцы сразу уносят "добычу" в домик, предпочитая есть в тепле", – говорит Ксения Панчук.
Теплолюбивые обитатели зоопарка зимой живут в отапливаемых помещениях, им не страшны любые морозы. Температура внутри домиков поддерживается на уровне +20...+25 градусов. В тепле живут сурикаты, павлины, носухи, кенгуру, фламинго, попугаи, пеликаны, копибары.
Кто не боится мороза?
Фото: барнаульский зоопарк
Некоторые животные впадают в спячку, сотрудники зоопарка осторожно подкладывают сено в их жилища. Еноты ведут особый образ жизни, который можно назвать "полуспящим". Они находятся в спячке, но иногда выходят, чтобы перекусить и оценить обстановку.
"Самые морозостойкие обитатели нашего зоопарка – волки. Они очень редко находятся в домике, спят на снегу. Иногда я прихожу ранним утром, а они бегают в вольере", – говорит Ксения.
Зоолог благодарит барнаульцев за заботу об обитателях зоопарка. "Сама природа максимально готовит животных к холодам. Многие из вас видели, насколько богаче, гуще, пышнее становится их шерсть", – заключила она.
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