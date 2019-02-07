Нелегальная торговля в Барнауле / barnaul.org
Очередной рейд по местам несанкционированной уличной торговли провели работники администрации Индустриального района Барнаула вместе с народными дружинниками, полицейскими и инспекторами управления ветеринарии.
В мэрии краевой столицы подчеркивают, что от граждан поступает большое количество жалоб о незаконной торговле. "Помимо того, что стихийные рынки портят внешний вид города и мешают передвижению барнаульцев, продаваемая продукция может быть опасна для здоровья и жизни покупателей", – отмечают в городской администрации.
Нарушители были обнаружены вблизи домов по улице Балтийской, 53, Попова, 63 и 113, Георгиева, 44.
По итогам рейдов к административной ответственности были привлечены восемь нарушителей.
Барнаульцев убедительно просят не приобретать товар на улице.
Комментарии
только и могут бабушек разгонять
На Спартака вечно стоят торгуют и на Первомайке как мимо Гуливера вглубь идти. Я не стал бы покупать, но народ берет.
Наверняка это была крупномасштабная военная операция?