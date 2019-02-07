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Сразу две крупных гонки на лыжах в Барнауле перенесли из-за сильных морозов

, ИА "Амител"
Перенесены эстафета "Алтайской правды" и гонка "Лыжня России"

Организаторы приняли решение о переносе лыжных массовых стартов на следующие выходные, которые должны были пройти в Барнауле 9 и 10 февраля. Так, 16 февраля на лыжной базе "Стройгаз" состоится 75-я лыжная эстафета на призы газеты "Алтайская правда".

В 10:30 начнется парад открытия соревнований. С 10:40 на старт выйдут коллективы 1-4-й групп (спортклубы вузов, коллективы физкультуры промышленных предприятий и учреждений, средних специальных учебных заведений и ветераны спорта от 40 лет и старше). В 14:00 стартуют 5-я и 6-я группы – общеобразовательные школы, ДЮСШ, СШ (спортсмены 2001 года рождения и младше), команды детских домов и специализированных школ-интернатов. Мужчины 1-4 групп бегут эстафеты 4×5 км, женщины 1-4 групп – эстафеты 4×3 км, юноши 5-6 групп – 4×3 км, девушки 5-6 групп – 4×2 км.

17 февраля на лыжной базе "Стройгаз" пройдут XXXVII Всероссийские массовые гонки "Лыжня России". Регистрация участников начнется в 9:00, а сам эстафета – в 12:00.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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