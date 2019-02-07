Умер один из самых известных чешских режиссеров конца XX века Вацлав Ворличек, сообщает Министерство культуры Чехии в Twitter. Сценарист и режиссер умер на 89-м году жизни.
Примечательно, что незадолго до смерти ему вручили награду за вклад в развитие чешского кинематографа. Это случилось в 2017 году в Карловых Варах.
Наиболее известная работа культурного деятеля – новогодняя сказка "Три орешка для Золушки". Фильм стал культовым. Его регулярно показывают в Новый год не только в Чехии, но и во многих других странах мира.
Свой творческий путь Ворличек начал в 1966 году. Его дебютным фильмом стал "Кто хочет убить Джесси?". С тех пор он выпустил больше десятка фильмов и сериалов.
Последней работой режиссера стала картина "Оксана в стране чудес". Она вышла в свет в 2011 году.
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