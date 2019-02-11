C 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым изменение кадастровой стоимости теперь влечет перерасчет земельного налога за три предыдущих налоговых периода, что делает крайне выгодной переоценку кадастровой стоимости земли для всех, кто ранее этого не сделал. Поэтому в настоящее время у вас есть прекрасная возможность получить перерасчет земельного налога за текущий и три предшествующих года, которая утратится после проведения очередной переоценки земли в 2020-2021 годах. Как и где сделать перерасчет с максимальной выгодой, разбираемся с порталом Amic.ru.

Как проводится переоценка кадастровой стоимости земли

Переоценка кадастровой стоимости земли производится государством на основании ФЗ "О государственной кадастровой оценке" не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет. С этой же периодичностью необходимо уменьшать кадастровую стоимость земли до рыночной для оптимизации налогообложения.

В соответствии со ст. 390 Налогового кодекса РФ налоговой базой при определении налога на землю является кадастровая стоимость земельного участка. Земельный налог относится к местным: деньги, выручаемые от него, идут в местный бюджет. По всей видимости, это и обусловило тот факт, что при определении кадастровой стоимости земли Постановлением Администрации Алтайского края от 23.11.2015 № 472 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Алтайского края", вступившем в силу с 01.01.2016 г., Приказом Министерства природных ресурсов Республики Алтай от 28.11.2016 г. № 587 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Республики Алтай", вступившем в силу с 01.01.2017 г., и иными нормативными актами, кадастровая стоимость всех земельных участков оказалась многократно завышенной. Оно и понятно, ведь логика законодателя в данном случае следующая: больше кадастровая стоимость земли – больше налогов в местный бюджет. Но у граждан и предпринимателей логика другая: меньше кадастровая стоимость земли – меньше налоговая нагрузка. Что сделать обычному гражданину, чтобы не платить завышенный налог?

Как рассчитать сумму вашего земельного налога

Рассчитать сумму вашего земельного налога вы можете самостоятельно: для этого вам необходимо узнать ставку земельного налога для вашего участка (вы можете сделать это, воспользовавшись специальным сервисом на сайте ФНС) и умножить кадастровую стоимость вашей земли (ее можно узнать в режиме онлайн, воспользовавшись поиском по кадастровому номеру участка на публичной кадастровой карте Росреестра) на налоговую ставку. Формула расчета следующая: кадастровая стоимость / 100 * ставка налога.

А теперь задумайтесь: соответствует ли кадастровая стоимость данной земли рыночной – той, по которой вы ее купили или которую вам заплатят при ее продаже? Ответ однозначен: нет, вы платите завышенный налог на землю и ежегодно теряете деньги. Аналогичная ситуация – при аренде земли, стоимость которой в большинстве случаев также рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, а значит, ее уменьшение ведет к уменьшению арендных платежей за землю.

Куда обратиться за снижением земельного налога в Барнауле

Процедура снижения кадастровой стоимости земли неоднократно изменялась в последние годы, и в настоящее время споры об определении кадастровой стоимости земель Алтайского края рассматривает Алтайский краевой суд. Для юридических лиц обязательным является досудебное рассмотрение спора в Комиссии по рассмотрению споров о результатах кадастровой оценки при Управлении Росреестра Алтайского края, после чего можно обратиться в суд, в то время как физические лица могут обратиться в суд напрямую. Одним из позитивных изменений 2017 года является также то, что теперь появилась законная возможность взыскать судебные расходы с правительства Алтайского края.

Правовая компания "Адамант" успешно помогает барнаульцам и жителям Алтайского края снизить земельный налог и арендные платежи. В большинстве случаев специалистам компании удавалось снизить земельный налог и (или) арендные платежи в 3-9 раз, а своеобразный рекорд – снижение кадастровой стоимости участка в 156 раз!

Обращение в "Адамант" также актуально, если вы собираетесь выкупать земельный участок из аренды в собственность: выкупная цена участка практически всегда исчисляется из его кадастровой стоимости, поэтому, снизив кадастровую стоимость, вы многократно уменьшите для себя цену выкупа.

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