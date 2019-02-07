Фото: Минздрав Алтайского края
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов встретился с профессорско-преподавательским составом АГМУ, где рассказал о некоторых основных задачах, стоящих перед отраслью на ближайшие годы.
По словам министра, для решения вопроса дефицита кадров планируется сформировать заявку на 2020-2021 годы в Минздрав РФ на подготовку будущих врачей по дефицитным специальностям.
В числе ключевых задач, стоящих перед министерством здравоохранения региона, Дмитрий Попов назвал нивелирование разрыва между рождаемостью и смертностью, прежде всего за счет снижения уровня смертности, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. Этому, в частности, будет способствовать развитие семи межрайонных медицинских центров – в Славгороде, Заринске, Алейске, Камне-на-Оби, Рубцовске, Бийске и Барнауле. По словам Дмитрия Попова, в рамках программы развития межрайонных центров, утвержденной на уровне правительства Алтайского края, министерство планирует сделать целевой заказ на подготовку врачей для данных центров. Параллельно будет вестись работа с муниципалитетами по созданию социально-бытовых условий для молодых специалистов.
Помимо задач, стоящих в 2019 году перед медицинскими организациями края, министр обозначил перспективные направления для реализации в образовательных программах Алтайского медицинского университета. В их числе подготовка будущих медиков, свободно владеющих английским языком, для устранения языкового барьера у молодых врачей, которые в перспективе будут направляться на стажировки за рубеж, а также формирование коммуникативных навыков в общении с пациентами.
"Необходимо уже с первого курса обучать будущего врача разговаривать с пациентом и в целом говорить на понятном языке, избегая сложной медицинской терминологии", – цитирует Дмитрия Попова пресс-служба краевого Минздрава.
Кроме того, по мнению министра, необходимо сформировать перечень обязательных навыков для врача, обучать студентов логическому мышлению, расширять подготовку врачей базовых специальностей за счет обучения смежным специальностям.
Комментарии
а писать как курица лапой им все еще можно, понапишут на эльфийском фиг поймешь
С больнички заверните в аптеку,купите колёса,хиляйте до хазы и никуда не высовывайтесь пару дней.
7.02.2019 14:49
- гость -
уже давно на компе печатают
скоро будет, как в Нерезиновой:
в распоряжение СМИ попал документ, который озаглавлен как «Меры по снижению случаев медицинской эвакуации». Документ был разослан всем столичным подстанциям, а в его втором пункте врачам «скорых» дают рекомендации уклоняться от госпитализации пациентов. По словам представителя профсоюза и действующего фельдшера СМП Дмитрия Белякова, прежде, если у пациента имелось какое-то серьезное заболевание, прибывший врач всегда старался настаивать именно на госпитализации, мог даже задействовать все имеющиеся у него возможности, чтобы уговорить пациента отправиться в больницу. Теперь же от врачей требуют, чтобы пациенту госпитализацию предложили так, чтобы он сам от нее захотел отказаться.
уже давно на компе печатают да? лет 10 не были там.. ну тогда ладно