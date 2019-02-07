Американский поисковик Google подчинился требованиям Роскомнадзора и стал исключать запрещенные в РФ сайты из выдачи на поисковые запросы, сообщают "Ведомости".
Согласно сведениям издания, пользователи поисковой системы не получают уже около 70% ссылок на сайты, внесенные в реестр блокировки Роскомнадзором.
При этом компания не стала подключаться к реестру, настояв на том, чтобы обновления в списке ежедневно присылались в Google.
Напомним, в реестр запрещенных сайтов попадают ресурсы, нарушающие законодательство РФ.
В частности, основанием для блокировки могут служить, призывы к экстремизму, реклама наркотиков, пропаганда суицидов, распространение пиратского контента и порнографии.
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