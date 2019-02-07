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Хиллари Клинтон назвала выход США из ДРСМД подарком Путину

, ИА "Амител"
Бывший американский госсекретарь уверена, что гонка ядерных вооружений – это последнее, что нужно миру
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла жесткой критике решение Дональда Трампа выйти из ДРСМД / Фото: geopolitica.ru

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла жесткой критике решение Дональда Трампа выйти из ДРСМД / Фото: geopolitica.ru

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла жесткой критике решение Дональда Трампа приостановить выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщают "Вести" со ссылкой на The Hill.

Политик не стеснялась в выражениях, и назвала выход из ДРСМД подарком Владимиру Путину, у которого благодаря зеркальному ответу полностью развязываются руки на создание нового смертельного оружия.

Клинтон выразила уверенность, что это может привести к непредсказуемым последствиям. А новая гонка ядерных вооружений – это то, что меньше всего нужно миру, подчеркнула она.

По ее словам, несмотря на то, что "русские нарушили свои обязательства по ДРСМД", команда Хиллари нашла бы более адекватное решение проблемы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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