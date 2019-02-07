Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла жесткой критике решение Дональда Трампа приостановить выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщают "Вести" со ссылкой на The Hill.
Политик не стеснялась в выражениях, и назвала выход из ДРСМД подарком Владимиру Путину, у которого благодаря зеркальному ответу полностью развязываются руки на создание нового смертельного оружия.
Клинтон выразила уверенность, что это может привести к непредсказуемым последствиям. А новая гонка ядерных вооружений – это то, что меньше всего нужно миру, подчеркнула она.
По ее словам, несмотря на то, что "русские нарушили свои обязательства по ДРСМД", команда Хиллари нашла бы более адекватное решение проблемы.
Комментарии