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Театр Бабкиной и грант на 500 тысяч: юбилей Шукшина с размахом отметят на Алтае

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Рассказываем о том, как будут праздновать 90-летний юбилей Василия Шукшина
Фото с архива Amic.ru

Фото с архива Amic.ru

В 2019 году Шукшинские дни на Алтае пройдут с 23 по 27 июля. В 90-летний юбилей актера, сценариста и писателя Василия Шукшина гостей праздника ждет насыщенная программа, которая будет включать в себя порядка 50 событий.

План основных юбилейных мероприятий обсудили в четверг в правительстве Алтайского края. Оргкомитет возглавил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона подчеркнул, что центральным мероприятием празднований традиционно станет Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", однако перечень праздничных событий в этом году будет расширен. Губернатор заявил, что очень важно организовать праздник таким образом, чтобы он не превратился в разряд штампованных.

"Нам очень важно, чтобы перечень мероприятий не превратился в механический переход от одного к другому, где мы просто ставим штампик "Василий Макарович". Год должен быть особенно насыщенным этим духом, этой эмоцией, чтобы юбилейная дата чувствовалась через все события года", – сказал Томенко.

По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, в этом году в регионе традиционно пройдет Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, в рамках которого состоится вручение премии имени писателя.

В юбилейный год в регионе пройдет фестиваль народного творчества "Калина красная". Стартует он в марте и завершится гала-концертом в Барнауле.

Планируется, что в текущем году будет переиздано девятитомное собрание сочинений Шукшина и книга "Далекие зимние вечера". Печатными новинками этого года станет книга-альбом рассказов Василия Шукшина, которая будет сочетать подборку рассказов с иллюстрациями фотохудожника Александра Волобуева. Будет выпущена и аудиоверсия этой книги. Музей Шукшина готовит к выпуску фотоработы Анатолия Ковтуна из своей коллекции. Не исключено, что в 2019 году писатель Валерий Фомин издаст вторую часть книги "Василий Шукшин: жизнь в кино".

В рамках кинофестиваля пройдет питчинг сценариев молодых кинематографистов. Его победитель получит грант в размере 500 тысяч рублей.

Театр Надежды Бабкиной "Русская песня" представит на сцене краевого театра драмы спектакль "Калина красная".

Ожидается, что на праздник приедет вдова писателя Лидия Федосеева-Шукшина и его дочь Мария Шукшина. Также ожидается приезд Виктора Мережко, Сергея Никоненко, Андрея Мерзликина, Валерия Фомина и многих других.

Ведется подготовка серий музейно-выставочных проектов. Они разместятся на площадке музея в Сростках и в ГМИЛИКА в Барнауле.

Значимым и новым событием этого года станет театральный фестиваль.

Елена Безрукова добавила, что продолжается работа и над центральной программой фестиваля на горе Пикет. Министр также подняла ряд проблемных вопросов, которые требуют доработки.

"Опыт прошлого года и других лет показал, что требует доработки не только программа мероприятий, но и комплекс условий для комфортного пребывания гостей праздника. В прошлом году Сростки приняли примерно 20 тысяч человек. Безусловно, требуют тщательной проработки вопросы безопасности, навигации по фестивальному маршруту, организации пунктов общественного питания. На протяжении многих лет сохраняется проблема нехватки точек питания и санитарных зон", – заметила она.

Виктор Томенко, в свою очередь, рекомендовал обратить внимание на то, чтобы организаторы фестиваля смогли разместить всех гостей, пожелавших посетить Сростки. Так как 2019 год – юбилейный, то интерес к празднованию дня рождения Шукшина может вырасти в разы.

Также на заседании оргкомитета поднимался вопрос ремонта сцены на горе Пикет. По словам министра культуры, сейчас ведется работа по оформлению сценического комплекса. Глава региона, в свою очередь, подчеркнул, что не в праздничные дни этот комплекс смотрится довольно нелепо и бессмысленно.

"Ко мне прошлым летом подходили люди и показывали зарисовки, как это в обычные, не праздничные дни смотрится вместе с памятником и с видом на реку. Диссонирует конечно. Конструкция какая-то стоит. Все это требует архитектурного осмысления", – заключил он.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

7.02.2019 16:06
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