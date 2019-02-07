Масштабная проверка качества бензина в России началась со Ставрополья, сообщает РИА Новости.
О первых результатах совместного мероприятия Роскачества, Росстандарта и Минпромторга рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Только в 7 случаях из 60 были выявлены нарушения обязательных требований, — пояснил чиновник. — Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей".
На одной АЗС бензин не соответствовал заявленному октановому числу. На трех обнаружили превышение концентрации кислорода, на пяти — оксигенатов, на семи – серы.
Предположительно, фальсифицированный бензин мог попасть на автозаправки с баз нефтепродуктообеспечения.
Теперь нарушителей ожидают санкции. Результаты исследований уже переданы в Росстандарт, который уже примет решение о мерах воздействия.
Также отмечены и другие некритичные нарушения. Так, 28 АЗС не имели паспорта продукта, подтверждающего его качество.
Комментарии