Каждые выходные февраля ТРЦ "ПИОНЕР" приглашает на мастер-классы по созданию открыток и хоумбордов, ведь впереди много праздников и пора начинать готовить подарки.
До конца февраля приглашаем больших и маленьких гостей посетить выставку-зоопарк "Мир обезьян и попугаев" на 3 этаже торгово-развлекательного центра: это прекрасный способ окунуться в мир тропиков и забыть про суровые сибирские морозы. Выставка-зоопарк предоставляет уникальную возможность увидеть самых удивительных и разнообразных животных и птиц из разных уголков нашей планеты, познакомиться и пообщаться с их редкими видами, узнать много интересных фактов о жизни представителей тропиков. На выставке представлено более 40 видов обезьян и попугаев, которые в природе никогда бы не встретились, а здесь живут одной большой и дружной семьей. С некоторыми из питомцев можно сфотографироваться, а также поиграть. Каждое животное имеет свой характер и свои индивидуальные особенности, но ни одно из них не оставит вас равнодушными. Огромное разнообразие попугаев, говорящая индийская священная майна, игривые мартышки и макаки, ласковые гиббоны и лемуры, а также смешной малютка капуцин всегда рады гостям!
Напоминаем, что каждую субботу в 13:00 проходят БЕСПЛАТНЫЕ ШОУ в "ПИОНЕР-ПАРКЕ"! К примеру, в эту субботу, 9 февраля 2019 года, ваших деток ждет куколка ЛОЛ со своими друзьями.
14 февраля вас ждет признание в любви от ТРЦ "ПИОНЕР", а 16 февраля – концерт от музыкальной группы.
В эти выходные обязательно сходите на одну из премьер в кинотеатр PIONEER, купите себе что-то новое и теплое, ведь еще весь февраль вас ждут скидки до 75% в любимых брендовых отделах RESERVED, CROPP, SINSEY, SELA, INCITI, H&M*, а также насладитесь вкуснейшими блюдами и напитками в наших ресторанах и кафе!
Приходите в ТРЦ "ПИОНЕР" всей семьей, и мы не дадим вам замерзнуть и заскучать! Ждем вас!
ТРЦ Пионер
г. Барнаул, проспект Ленина, 102в
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*Резёвд, Кропп, Синсей, Села, Инсити, Эйч Энд Эм — прим.ред.
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