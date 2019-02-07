"Единая Россия" будет контролировать проблемные вопросы по начислению платы за вывоз мусора. Жители Алтайского края могут обращаться с такими ситуациями в региональную общественную приемную партии, сообщили в пресс-службе "ЕР".
Решение об организации общественного контроля было принято на совещании партийного проекта "Чистая страна".
"Контроль будет осуществляться на всех этапах: от обсуждения с гражданами территориальных схем размещения отходов, до установки видеонаблюдения на полигонах ТКО. Одним из ключевых вопросов стал вопрос организации партийного и общественного контроля за исключением и недопущением двойных платежей за вывоз ТКО в регионах", – уточнили в партии.
На сайте "Единой России" будет создан раздел обратной связи с людьми для выявления фактов двойных платежей за вывоз ТКО. Сообщать об этом можно и в региональную общественную приемную партии, которая находится по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 41.
В партии провели мониторинг, который показал, что в январе 2019 года в ряде регионов гражданам были начислены двойные платежи за обращение с твердыми коммунальными отходами. По словам первого заместителя секретаря Генсовета, депутата Госдума Ольги Баталиной, у многих управляющих компаний услуга вывоза отходов из квитанции исключается только на словах. Плюс приходит отдельная квитанция за мусор с той же суммой.
Партия также обратилась к губернаторам российских регионов и главам городов с требованием добиться исключения двойных платежей за вывоз ТКО.
Кстати, в Алтайском крае уже заговорили о необходимости пересмотреть некоторые новые тарифы на вывоз мусора. Первым об этом сказал председатель краевого парламента, глава регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко. Несколько дней назад губернатор региона Виктор Томенко поручил Министерству строительства и ЖКХ и краевому управлению по государственному регулированию цен и тарифов совместно с региональными операторами снизить стоимость услуг за вывоз ТКО в зонах с повышенным тарифом.
Комментарии
Их же однопартийцы нагородили, а теперь сами героически разруливают...
БУДЕМ ИМ ЖАЛОВАТЬСЯ КАК ОНИ НАС ОБВОРОВЫВАЮТ