Очередная коммунальная авария, уже вторая за день и пятая за двое суток, произошла в Барнауле.
Повреждение на сетях зафиксировано на Змеиногорском тракте в районе поворота в сторону санатория "Барнаульский". В результате аварии водой залило участок дороги.
В барнаульском водоканале порталу Amic.ru сообщили, что по предварительном данным, повреждение произошло в колодце.
На месте работают специалисты, спецтехника и сотрудники ГИБДД, частично ограничено движение.
Отметим, что это уже вторая коммунальная авария за 7 февраля. Первое за сегодня повреждение на сетях произошло на улице Эмилии Алексеевой.
Кроме того, напомним, что за минувшие сутки в Барнауле произошло еще три коммунальные аварии.
Комментарии
бойся нас Америка lol
Тяжело работникам... Слава Труду!
как тебе такое, Илон Маск?
походу у дедушки есть шанс догнать Мадуру в номинации "умнейший руководитель"
ну е мое, тока с колен поднялись и вот опять
Возле администрации интересно трубы есть???Ни разу не слышала,чтобы рвались трубы возле администрации и те сидели без воды или отопления...
Джентельмены! События подобного рода стали ежедневными. Может быть пари? В какой части города труба лопнет завтра и в какое время?
господин Дугин! Не обращай внимания на эти мелочи жизни! Главное лестничный парк и плитки больше Барнаулу по периметру
Щас еще магнитный полюс подтянется и начнутся железнодорожные шторма и квебекские события.
Это барнаульский туркластер. Вот здесь, обратите внимание, огромный фонтан имени Дугина. А это, господа, огромный провал имени Томенко, осторожнее, не свалитесь. А это лечебные грязи...