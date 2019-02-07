Шведские ученые из Уппсальского университета опровергли теорию о том, что изначально кенгуру передвигались на четырех лапах и лишь климат вынудил их перейти к прыжкам, сообщает naked-science.ru со ссылкой на журнал Royal Society Open Science.
Исследователи в ходе изучения костей дальних предков кенгуру, живших около 20 млн лет назад, пришли к неожиданному выводу.
Оказывается, уже в это время сумчатые прыгали, а не бегали, как гласит устоявшаяся теория.
Ранее находки скелетов животных, от которых произошли современные обитатели вида, демонстрировали их склонность бегать на четырех лапах.
В связи с этим были сделаны выводы о том, что кенгуру пришлось научиться прыгать, чтобы покрывать большее расстояние для добычи пищи в изменившемся климате.
Шведские ученые предложили свою альтернативу этой теории. Согласно результатам их работы, еще до изменения климата существовали как прыгающие, так и бегающие предки современных сумчатых.
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