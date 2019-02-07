Коммунальную аварию на Змеиногорском тракте в Барнауле ликвидируют в течение полутора-двух часов, сообщили в водоканале.
В пресс-службе предприятия проинформировали, что повреждение на сетях по адресу: Змеиногорский тракт, 43 уже локализован, а выход воды на проезжую часть прекращен.
"Требуется замена пожарного гидранта в колодце. Оборудование уже на месте, меняют. Ориентировочный срок устранения – полтора-два часа", – прокомментировали в водоканале.
Отметим, что это уже вторая коммунальная авария за 7 февраля. Первое за сегодня повреждение на сетях произошло на улице Эмилии Алексеевой.
Напомним, в минувшие сутки в Барнауле произошло еще три коммунальные аварии.
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