Зубово-Полянский районный суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, сообщает "Медиазона".
Из-за частичной декриминализации статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды), осужденный освобожден от уголовного наказания. Прокуратура поддержала такое решение.
В связи с этим сторона защиты ожидает, что 70-летнего Квачкова выпустят из колонии 19 февраля, как только решение суда вступит в силу.
Напомним, экс-разведчик с конца 2010 года отбывал наказание за подготовку вооруженного государственного переворота. По версии обвинения, его преступный умысел заключался в том, чтобы захватить воинские части в городе Коврове Владимирской области, а оттуда "двинуться на Москву".
Срок, полученный за это преступление, отбыт, однако, будучи уже за решеткой, Квачков записал видеообращение к своим сторонникам и разместил его в интернете.
Эксперты признали ролик экстремистским, так как в нем были призывы к совершению негативных действий в отношении представителей государственной власти в России. И за это к наказанию пенсионера добавили еще полтора года.
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Аплодирую, не суду, а человеку!