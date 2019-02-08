Арбитражный суд Алтайского края отказал "Сибсоцбанку" в требовании изменить цену и способ продажи выкупленной недвижимости "Зернобанка", в конце сентября 2015 года у которого была отозвана лицензия. Как пишет "Интерфакс-Сибирь", "Сибсоцбанк" был обязан выставить недвижимость на торги в пользу ООО "Угли Кузбасса".
Согласно картотеке арбитражных дел, в конце 2018 года "Угли Кузбасса" выиграли дело о восстановлении права компании как залогодержателя на земельный участок площадью 1 тыс. 664 кв. м и 37/52 доли в праве собственности на здание, расположенное на этом участке в центре Барнаула.
Эта недвижимость ранее принадлежала" Зернобанку", а его залогодержателем по договору ипотеки от 8 сентября 2015 года были "Угли Кузбасса", которые предоставили банку заем на 50 млн рублей.
"За неделю до отзыва у "Зернобанка" лицензии он продал участок и долю в здании "Сибсоцбанку" (подконтролен правительству Алтайского края) за 139 млн рублей. Сделка состоялась 16 сентября того же года. А днем позже "Зернобанк" и "Угли Кузбасса" подписали соглашение об отступном, согласно которому банк передал вкладчику 4 векселя "Сибсоцбанка" на общую сумму 50 млн рублей. Таким образом, ипотека была погашена. Между тем, в процессе банкротства "Зернобанка" данное соглашение было расторгнуто. Суд обязал "Угли Кузбасса" вернуть "Зернобанку" 50 млн рублей, при этом включил компанию в реестр кредиторов банка", – сообщает "Интерфакс-Сибирь".
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"Зернобанк" продал офис "Сибсоцбанку" за неделю до отзыва лицензии"Зернобанк" продал "Сибсоцбанку" здание дополнительного офиса и земельный участок, расположенные в центре Барнаула, 16 сентября - за неделю до того, как у банка отозвали лицензию. Специалисты считают, что таким образом Зернобанк пытался улучшить свое положение.7651 23
После этого компания в суде восстановила свои права как залогодержателя и потребовала обратить взыскание на заложенное имущество. Арбитраж на основе оценки, проведенной в ходе рассмотрения дела, установил начальную цену торгов в размере 54 млн рублей. "Сибсоцбанк" попытался изменить условия продажи, требовал в суде увеличить цену продажи до 139 млн рублей, настаивал на новой оценке.
"В связи с увеличением рыночной стоимости заложенного имущества при продаже его на торгах судебным приставом по цене, установленной решением суда, будут ущемлены его права как собственника имущества", – говорится в материалах суда.
В свою очередь адвокаты "Регионсервиса", представлявшие интересы ООО "Угли Кузбасса", настаивали на первоначально установленной цене реализации имущества и утверждали, что цена обоснованная и новая процедура оценки не требуется. В результате суд отказал "Сибсоцбанку" в требовании изменить условия продажи недвижимости.
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