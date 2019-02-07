Международный аэропорт Барнаула имени Германа Титова на выставке NAIS в Москве занял третье место в номинации "Лучший малый аэропорт", сообщает пресс-служба АО "Авиапредприятие "Алтай".
В эту категорию попадали аэропорты страны, пассажиропоток которых не превышает 500 тысяч человек в год. Церемония награждения лауреатов отраслевых премий "Воздушные ворота России" и Skyway Service Award состоялась в среду, 6 февраля.
Отметим, что выставка и форум NAIS считается одним из главных мероприятий на территории СНГ для специалистов гражданской авиации. Ежегодно ее посещают представители крупнейших компаний и организаций, связанных с авиаперевозками.
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