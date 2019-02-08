Алтайский край остается под влиянием арктического антициклона – в регионе в пятницу, 8 февраля, продолжает действовать штормовое предупреждение. Минувшей ночью температура местами опускалась до -43 градусов.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, днем будет без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман.
Дневные температуры составят -24...-29 градусов, местами в предгорьях -19...-24 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле также будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице термометры покажут -24...-26 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
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