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Возвращаем счастье: эксперт о новейших технологиях коррекции зрения

, ИА "Амител"
Главный врач центра офтальмологии "ИнтерВзгляд" в Барнауле рассказала, как можно вернуть зрение

Рассматривать лучики, снежинки и капли дождя на листьях деревьев, ловить улыбки друзей, идущих по другой стороне улицы, жить без "темных пятен" и "песка" в глазах и не слепнуть за рулем от фар встречных автомобилей – все это позволяет людям хорошее зрение. К сожалению, сегодня это счастье становится доступно не всем. Все больше жителей России страдают глазными заболеваниями. В Алтайском крае к окончанию школы более 60% подростков имеют нарушения зрения. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость – болезни молодеют год от года. Возможно ли вернуть себе зрение и что для этого нужно, нам рассказала главный врач центра офтальмологии "ИнтерВзгляд" в Барнауле Татьяна Лаптева.

"В большинстве случаев вернуть зрение человеку возможно. А это значит, что можно значительно улучшить и качество его жизни, сделать его счастливее," – говорит Татьяна Сергеевна.

Основной патологией, приводящей к снижению зрения современного человека, являются катаракта и близорукость. Лечением данных заболеваний занимается офтальмологический центр "ИнтерВзгляд", филиал которого открылся в Барнауле в сентябре 2018 года. Сам офтальмологический центр "ИнтерВзгляд" основан в Омске еще в 1998 году. За это время здесь провели несчетное количество операций по восстановлению зрения. Центр заслужил признание не только у омичей: здесь предпочитают оперироваться и жители других регионов страны, приезжают и из-за границы.

Как утверждают врачи центра и их пациенты, работа клиники строится на двух основополагающих факторах, что является залогом достижения высочайших результатов лечения:

1. Современное оборудование

"Прежде чем оперировать пациента, его нужно тщательно обследовать. И тут огромное значение имеет оборудование, с помощью которого будет проводиться это обследование. Так вот первое, что отличает наш центр от многих других: у нас современнейшее оборудование в Алтайском крае, которое соответствует уровню крупнейших мировых офтальмологических клиник Европы и США", – рассказывает Татьяна Лаптева.

2. Высококлассные врачи

"Наши доктора имеют очень большой опыт работы – более 20-ти лет. До того, как прийти в нашу клинику, все они работали в Алтайской краевой клинической больнице. У каждого за плечами тысячи самых разных операций. Это и катаракты, и опухоли, и отслойки сетчатки различной сложности, вся витреоретинальная патология, глазные осложнения сахарного диабета, эндокринная офтальмопатия и многое другое. То есть каждый из наших врачей специалист высочайшего класса", – рассказывает главный врач центра "ИнтерВзгляд" в Барнауле.

Несмотря на это врачи продолжают совершенствовать свои профессиональные навыки. Они являются участниками международной программы, которая позволяет докторам быть в курсе современных трендов в офтальмохирургии, совершенствовать методику хирургии, а также отслеживает качество проведенной операции и состояние здоровья пациента после нее.

"После операции человек наблюдается в нашей клинике до полного выздоровления. Прием пациента ведет именно тот доктор, который его оперировал. Это очень ценно, – объясняет Лаптева. – Ведь хирург понимает, что происходит с пациентом и может его успокоить, либо, если это необходимо, назначить дополнительное лечение. При этом у нас есть возможность провести курс физиотерапии после операции".

До момента выздоровления пациентам центра "ИнтерВзгляд" выдают и больничные листы, в том числе электронные.

"Кроме того, после операции мы выдаем пациенту все необходимые лекарства, чтобы он не тратил время на их поиск в аптеке или не приобрел непонятные "заменители", от которых могут возникнуть осложнения", – продолжает врач.

В итоге врач видит положительный результат своего труда. А пациенты получают именно то, на что рассчитывали.

Победить катаракту

По мнению офтальмологов, многие наши сограждане довольно легко относятся к такому заболеванию глаз, как катаракта. Постепенное ухудшение зрения не позволяет человеку оценить, чего на самом деле он лишается. Большую роль играет и страх перед самой операцией, а особенно послеоперационными осложнениями. Именно поэтому порой в клинику звонят не сами больные, а их близкие, и зачастую, когда болезнь уже находится в серьезной стадии. В данной ситуации очень важно раннее обращение за помощью, когда операцию удается провести так, чтобы свести все возможные осложнения к минимуму.

Результат операции зависит не только от качественно проведенного хирургического вмешательства, но и от качества имплантируемого хрусталика и его параметров. Поэтому нужно правильно подобрать хрусталик, чтобы он соответствовал всем потребностям пациента.

Самая прогрессивная на сегодня мультифокальная линза позволяет вернуть глазу молодость: человек идеально видит и вдали, и вблизи. В стандарт по ОМС эта линза не входит.

"Чтобы идеально подобрать такой хрусталик, нужно дополнительно провести тщательное обследование поверхности роговицы, оценить ее неровности. Без этого обследования при имплантации хрусталика можно попасть в неприятную ситуацию. Могут возникнуть побочные эффекты. В нашей клинике есть специальное оборудование, которое это делает", – говорит Лаптева.

Операция за пять секунд

Не менее популярны среди пациентов центра "ИнтерВзгляд" являются операции по лазерной коррекции зрения. По словам Лаптевой, оборудование позволяет делать пациентам высокоточные операции за минимально короткое время – буквально за несколько секунд.

"Наш лазер очень быстрый: 500 Гц в секунду. Одна диоптрия "убирается" за 1 секунду. Чтобы прооперировать близорукость в 5 диоптрий пациенту достаточно полежать под лазером всего 5 секунд. А это означает, что лазерное воздействие будет минимальным и риск осложнения в виде помутнения роговицы исключен. Это большой плюс", – поясняет врач.

"Индивидуальный подход к пациенту позволяет нам добиться максимального зрения в каждом случае", – заключает Татьяна Лаптева.

Татьяна рассказывает, с каким счастьем после операции смотрят на мир пациенты центра. Одним стали видны названия магазинов, номера автомобилей, у других появилась возможность заниматься дайвингом и кататься на горных лыжах, третьи восторгаются тому, что после коррекции зрения могут разглядеть то, что до этого не замечали (например, пыль на дверце шкафа). "Зрение – это очень важный фактор для состояния счастья. Поэтому важно его сохранить", – говорит Лаптева.

Врач добавляет, что болезни глаз, как и любые другие, легче предупредить, чем лечить. А потому в центре "ИнтерВзгляд" можно прийти и просто проверить зрение с помощью современного оборудования, которое здесь установлено.

Многие другие клиники рекомендуют своим пациентам пройти обследование в "ИнтерВзгляде", поскольку признают ее высокий уровень.

"Мы стараемся говорить с каждым человеком на понятном языке, объяснить доступно, что с ним происходит и что может произойти. Каждый доктор с пациентом проговаривает абсолютно все нюансы по состоянию зрения, предлагает пути решения возникшей ситуации", – подчеркивает Татьяна Сергеевна Лаптева.

Добавим, до 28 февраля 2019-го года центр офтальмологии "ИнтерВзгляд" дарит скидку 15% на лазерную коррекцию.

Центр офтальмологии "ИнтерВзгляд"
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 147в
Тел. (3852) 22-28-97
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Имеются противопоказания. Необходима консультация врача

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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