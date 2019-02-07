Директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Russia Марина Жунич назвала своей первоочередной задачей устранить "технический сбой", из-за которого на картах компании Крым отражается как территория Украины, сообщает "Интерфакс".
"Она сказала, что это на сегодня является приоритетом в ее работе, и в течение ближайшего времени ситуация будет исправлена и на картах Google, и других продуктах этой компании будет отражено все, как это требуется в законодательстве: Крым и Севастополь будут определены как российские территории", — рассказал о некоторых итогах встречи с представительницей американской компании в России председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Он подчеркнул, что любая компания, действующая на территории РФ обязана соблюдать российское законодательство. В противном случае, депутаты оставляют за собой право обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор, чтобы наказать иностранного нарушителя местных законов.
Напомним, что ранее от компании добились и других уступок — она начала удалять из результатов поиска запрещенные в РФ сайты.
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