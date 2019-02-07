Госдума в первом чтении приняла законопроект о наделении народных инспекторов полномочиями фиксировать нарушения ПДД, сообщает ТАСС.
Если соответствующие поправки внесут в КоАП, то россияне смогут самостоятельно фиксировать нарушения ПДД другими лицами, если они смогут их заснять на видеокамеру или иное устройство, которое можно будет использовать в качестве доказательства вины.
Список нарушений, за которые народные инспекторы могут наказать, приведен отдельно.
В частности, в него включены проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам, выезд на "встречку", нарушение правил остановки или стоянки автомобилей, а также несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.
Но чтобы стать народным инспектором, придется зарегистрироваться в специальной федеральной государственной информационной системе. Программное обеспечение устройств для фиксации нарушений определит правительство.
Комментарии
И по четвертиночки от штрафа можно будет решать вопрос с нарушителем