Накануне в Риме состоялось избрание президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
На голосование была выставлена лишь одна кандидатура – действующий руководитель Александер Чеферин.
51-летнего гражданина Словении на этот пост назначили абсолютно единогласно.
Спортивный функционер поблагодарил участников конгресса за оказанное доверие. Он заявил, что продолжит проводить стратегию развития, в центре которой стоит уважение и солидарность.
" Мир стремительно меняется, каждый день приносит новые проблемы и вызовы, — анонсировал изменения Чеферин. — Мы должны поэтому идти на реформы и работать на упреждение".
Отметим, что Александер Чеферин ранее работал в сфере юриспруденции. С 2011 года стоял во главе Футбольного союза Словении. В 2016 году сменил на посту уличенного в коррупции Мишеля Платини.
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