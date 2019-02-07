Известный американский рокер Оззи Осборн попал в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter его жены.
У музыканта был диагностирован грипп, а после болезни возникли осложнения.
По оценке медиков, госпитализация – это самый лучший способ быстро поправиться.
Ранее рок-исполнитель отложил несколько концертов европейского турне из-за угрозы развития пневмонии. Артист должен был выступить в нескольких странах Евросоюза, включая Великобританию, Германию, Испанию и Италию.
Примечательно, что это уже второй случай проблем со здоровьем у популярного рокера за полгода. Так, в октябре прошлого года его госпитализировали после того, как он повредил руку, ударившись о дверь.
Оззи Осборн —один из основателей группы Black Sabbath, которая повлияла на становление таких жанров рок-музыки, как хард-рок и хэви-метал. В данный момент исполнитель живет в Америке.
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