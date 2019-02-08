Фото: avito.ru
Дом уникальной формы продают под Барнаулом в поселке Лесном за 2,29 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье площадью 140 квадратных метров построено по американской технологии. Стены дома-сферы выполнены из монолитного бетона.
"Утеплитель – пенополиуретан. Гидроизоляция – ПВХ мембрана и гибкая черепица. Пластиковые окна, лестница, стены оштукатурены. Свет, вода и отопление смонтированы. Отопление: первый этаж – теплый пол, второй этаж – батареи, электрический и газовый котел", – отмечает автор объявления.
Имеется теплый гараж из газобетона.
Комментарии
Н дааа.... Вот это гавнадоммм...... слоф нет.
Фуфломицин какой то.
юрта
зато сосули на башку не падают
1. гараж тоже круглый?
2. могу легко угадать, как дразнят хозяйских детей в школе - хоббиты!
купол должен выдержать атомный взрыв, что очень актуально в свете ядерного пепла с госканалов.