Эксперты выяснили, что многие приложения для iPhone ведут слежку за экранами пользователей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на TechCrunch.
По словам специалистов, ведется не только просматривание, но и запись действий пользователей.
Таким образом разработчики некоторых приложений для бронирования отелей и авиабилетов, работы с банками и сотовыми операциями анализируют поведение пользователей.
В частности, эта встроенная опция "воспроизведения сеанса" позволяет компаниям видеть, какие действия совершали пользователи.
Специалисты выразили опасения, что утечка персональных данных с таких записей, включая вводимые пароли и данные банковских карт, может быть использована злоумышленниками.
В связи с этим эксперты акцентируют внимание на необходимости защиты пользователей от такой слежки, которая сейчас никак не регламентируется.
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